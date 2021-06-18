سعيد الأرتيست يبهر جمهوره في مهرجان مصر الدولي للطبول

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سعيد الأرتيست يبهر جمهوره في مهرجان مصر الدولي للطبول

قبل 11 دقيقة

الطبول، إحدى أهم آلات الأوركسترا الشرقية ، اُحتفي بها في مهرجان دولي احتضنته مصر وشارك فيه فنانون من دول عدة كاليمن وفلسطين وكولومبيا والفلبين والكونغو وباكستان وبنجلاديش. ومن بين المشاركين، عازف الطبل المصري الشهير، سعيد الأرتيست.

استمعوا إلى الحوار الإذاعي الذي أجرته أمنية الخياط معه، عن أهمية الطبلة بالنسبة له و للموسيقى العربية:

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود.

ويمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقة إكسترا الإذاعي مباشرة من خلال هذا الرابط.

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.