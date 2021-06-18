سميرة القادري. موسيقى الأندلس أم لكل أنواع موسيقى البحر المتوسط

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سميرة القادري. موسيقى الأندلس أم لكل أنواع موسيقى البحر المتوسط

قبل 6 دقيقة

عبّرت سميرة القادري الفنانة والباحثة الموسيقية المغربية عن اهتمامها بكل الأنواع والأشكال الموسيقية لدول البحر المتوسط والتي أثرت أو تأثرت بها خاصة التي جاءت من شبه جزيرة إيبيريا ومن الأندلس. وأضافت الفنانة سميرة القادري أنّ النصوص الموريسكية المكتوبة بلغة المسلمين بعد سقوط الدولة الاسلامية في الأندلس تعد من الأدب المسكوت عنه في إسبانيا وهو من المواضيع التي لا يتطرق إليها السياسيون في تلك البلاد.

فما هي غنائيات البحر الأبيض المتوسط التي تستحوذ على اهتمامها؟ وماذا تعني بمحاولات التغريب والتشويه الثقافي التي حدثت في نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس؟ وماذا عن المسلمين الذين اختاروا العيش أو التعايش في إسبانيا؟ وماذا عن آدابهم وإرثهم الثقافي؟ وباي اللغات كُتبت؟ ولماذا لا يتم التطرق إليها؟ تُعرف الفنانة سميرة بالسبرانو، فما هو السبرانو؟ وهل يستسيغه عموم الجمهور؟ أم يقتصر على النخبة؟ وإلى أين تريد الوصول بالغناء العربي وكيف؟