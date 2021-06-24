بي بي سي إكسترا: متى يصبح لقب المدير عبئا على حامله ؟

قبل 6 دقيقة

أن تصبح مديرا أو رئيسا في عملك ، أمرُ قد يتطلب منك الجد و السعي لأجله و لكن ماذا إن إكتشفت عدم توفر مقومات المدير في شخصيتك هل ستستمرأم تتنحى ؟ مثلما فعل، مؤخرا ،أحد مدراء شركة تيك توك تشانغ يي مين.