بي بي سي إكسترا: متى يصبح لقب المدير عبئا على حامله ؟
بي بي سي إكسترا: متى يصبح لقب المدير عبئا على حامله ؟
أن تصبح مديرا أو رئيسا في عملك ، أمرُ قد يتطلب منك الجد و السعي لأجله و لكن ماذا إن إكتشفت عدم توفر مقومات المدير في شخصيتك هل ستستمرأم تتنحى ؟ مثلما فعل، مؤخرا ،أحد مدراء شركة تيك توك تشانغ يي مين.
وقال تشانغ إنه سيترك منصبه لأنه يفتقر إلى المهارات الإدارية . كما وجه رسالة غيرعادية لرؤساء الشركات الصينيين
قال فيها : "في الواقع.. لا أملك الصفات المطلوبة من القائد المثالي، لست اجتماعيا جدا وأفضل الأنشطة الفردية مثل تصفح الإنترنت والقراءة والاستماع إلى الموسيقى." فماذا تفعل لو كنت مكانه ؟ المزيد في تقرير بسنت أكرم :