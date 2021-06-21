أحكام مشددة بتهمة الاتجار بالبشر في قضية تيك توك في مصر

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قضت محكمة مصرية بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري أي حوالي 13 ألف دولار أمريكي، وأيضا بحبس مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.