أحكام مشددة بتهمة الاتجار بالبشر في قضية تيك توك في مصر
أحكام مشددة بتهمة الاتجار بالبشر في قضية تيك توك في مصر
قضت محكمة مصرية بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري أي حوالي 13 ألف دولار أمريكي، وأيضا بحبس مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.