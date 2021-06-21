رباعة نيوزيلاندية من العابرين جنسيا تشارك في الألعاب الأولمبية
رباعة نيوزيلاندية من العابرين جنسيا تشارك في الألعاب الأولمبية
تشارك الرباعة لورال هيبارد - وهي من نيوزيلاند - لأول مرة في الألعاب الأولمبية وهي من العابرين جنسيا، وقد ضمنت مكانا لها بعد اختبارات اللجنة الأولمبية، ما قد يفتح باب الجدل حولها أثناء هذه الألعاب، التي ستقام في هذا الصيف.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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