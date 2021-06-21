رباعة نيوزيلاندية من العابرين جنسيا تشارك في الألعاب الأولمبية

قبل 11 دقيقة

تشارك الرباعة لورال هيبارد - وهي من نيوزيلاند - لأول مرة في الألعاب الأولمبية وهي من العابرين جنسيا، وقد ضمنت مكانا لها بعد اختبارات اللجنة الأولمبية، ما قد يفتح باب الجدل حولها أثناء هذه الألعاب، التي ستقام في هذا الصيف.