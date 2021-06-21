ما هو مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

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ما هو مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

قبل 8 دقيقة

التصنيع الإضافي بات حاضراً بشكل متزايد في حياتنا، بشكل أساسي من خلال االمنتجات البسيطة للطباعة ثلاثية الأبعاد.

ومع ذلك، أصبحت هذه التكنولوجيا أكثر أهمية في القطاع الطبي كنهج داعم، وأحياناً بديل، لعلاج بعض الحالات المعقدة مثل زراعة العظام والأطراف الصناعية.

داليا حيدر تلتقي مع أستاذ في جامعة نيويورك حول مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب وبعض الصناعات الاستهلاكية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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