مشروع سويسري لتشييد مبانٍ بارتفاع 80 متراً مكونة بشكل أساسي من الخشب
مشروع سويسري لتشييد مبانٍ بارتفاع 80 متراً مكونة بشكل أساسي من الخشب
يسعى مهندسون في سويسرا لتشييد مبانٍ بارتفاع 80 متراً مكونة بشكل أساسي من الخشب.
يراقب المختصون هذا المشروع نتيجة لريادته في الاستغناء في بناء هيكله الأساسي عن الخرسانة.
تجرى حالياً اختبارت لاكتشاف متانة التصميم ومقاومته للرياح والرطوبة وغيرهما من العوامل.
يتحدث أنيس القديحي مع مهندسين في جامعة "إي تي إتش زوريخ" السويسرية للتعرف أكثر عن هذا المشروع.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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