كيف يساعد هذا التطبيق المكفوفين في إكمال دراستهم الجامعية؟
كيف يساعد هذا التطبيق المكفوفين في إكمال دراستهم الجامعية؟
في مدينة إربد الأردنية، يتحدى الطالب الكفيف حسين البواطي صعوبات التعلم الجامعي والحصول على مواد تعليمية مسجلة صوتياً كغيره من مئات الطلاب المكفوفين في الأردن.
لمساعدة المكفوفين في هذا الموضوع، ابتكرت الطالبة نور العجلوني تطبيق "مطر" الذي يساعد المكفوفين على التعلم عبر الرسائل الصوتية المسجلة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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