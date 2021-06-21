الحيوانات بين ساحة المشنقة و "القالوفة" والحروب

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الحيوانات بين ساحة المشنقة و "القالوفة" والحروب

قبل 6 دقيقة

انتشرت في الآونة الأخيرة مشاهد تعنيف وإساءة معاملة الحيوانات خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي الأسباب وراء تزايد هذه الظاهرة؟ ورغم أن حقوق الحيوان لا تتصدر عناوين الأخبار حينما تتعلق بالحروب والصراعات، إلا أنها ضحية أيضا ومعرضة للقتل والإصابة.

حلقة بي بي سي إكسترا تستضيف من سوريا عبر اتصال فيديو، هنادي المحستب، مؤسسة جمعية "الفريق السوري لحماية الحيوانات" المعروفة بـ "STAR"، وكذلك من السعودية بدر الطريّف، ناشط بيئي والمشرف العام لجمعية "رحمة" للرفق بالحيوانات.

تذهب كاميرا البرنامج إلى غزة لتسليط الضوء على معاناة الحيوانات بعد القصف المتبادل الأخير بين إسرائيل وحركة حماس. ونسلط الضوء على واقع الحيوانات في الجزائر حيث انتشرت في الآونة الأخيرة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لوقف قتل الكلاب تحت عنوان "أوقفوا القالوفة".

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.