متى ستحلق طائرة القذافي الرئاسية مجددا، بعد عودتها إلى ليبيا؟

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متى ستحلق طائرة القذافي الرئاسية مجددا، بعد عودتها إلى ليبيا؟

قبل ساعة واحدة

قال محمد أوحيدة مدير عام مطار سبها الدولي في حوار مع بي بي سي إكسترا "إن صيانة طائرة الزعيم الليبي الراحل ، معمر القذافي كلفت ملايين اليوروهات". الطائرة التي كانت تعرف بـ "القصر الطائر" عادت إلى ليبيا، مؤخرا، بعد أن ظلت في مطار "بيربينيان" الفرنسي منذ لأكثر من تسع سنوات، لغرض الصيانة. وقد قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة"، باستقبالها في مطار معيتيقة الدولي.

لكن لهذه الطائرة الرئاسية من طراز “A340” قصة مع دائنين، حيث رفعت شركة كويتية قضية في المحاكم الفرنسية وطالبت بتعويضات من الدولة الليبية مقابل القيمة المالية التي خسرتها في مشروع إستثماري في ليبيا. للمزيد عن هذه الطائرة استمعوا إلى الحوار الذي أجراه حاتم قناوي مع محمد أوحيدة، مدير عام مطار سبها الدولي. وقد سأله أولا :ما الذي يميز هذه الطائرة الرئاسية؟

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود.

كما يمكنكم الاستماع إلى حلقة بي بي سي إكسترا مباشرة من خلال هذا الرابط.

أو عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي أيام الإثنين والثلاثاء والخميس الساعة 2:06 بتوقيت غرينتش.

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