سميرة القادري: إذا اشتغلنا بقوة سنخرج بمدرسة عربية قائمة بذاتها

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ترى سميرة القادري الفنانة والباحثة الموسيقية المغربية أنّ اللغة العربية من السلاسة بحيث يمكن تطويع مفرداتها في قوالب موسيقية عالمية، كما تشير إلى أنّ العالم العربي يزخر بتجارب كبيرة وأصوات هائلة يمكن تطويعها لترسيخ فن الأوبرا. وتقول الفنانة سميرة القادري إنّ العديد من التجارب ومنها التجربة التركية والاذربيجانية طوعت لغاتها وعبرت بثقافاتها إلى مستويات أخرى.

فكيف يمكن العبور إلى العالمية التي تدعو إليها سميرة القادري دون خدش الهوية الثقافية العربية؟ وما الذي تعيبه الفنانة سميرة على بعض مؤلفي الموسيقى في العالم العربي؟ وماذا عن فن الليد المستهلم من الأوبرا؟ وكيف تقيّم الفنانة سميرة الأصوات الاوبرالية في المغرب؟ وهل يجد هذا النوع من الغناء قبولاً لدى المستمع العربي؟ وما مدى قدرة اللغة العربية على استيعاب هذا الفن؟ وكيف تنظر الفنانة سميرة إلى تجارب المدارس الفنية في الوطن العربي وتجارب من سبقها من الفنانين؟