في أول ظهور لهما..ماذا قال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في محاكمة "قضية الفتنة" في الأردن؟

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في أول ظهور لهما..ماذا قال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في محاكمة "قضية الفتنة" في الأردن؟

قبل 14 دقيقة

استأنفت محكمة أمن الدولة الأردنية جلساتها للنظر في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة"، التي يحاكم فيها باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد.

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