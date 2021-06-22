في أول ظهور لهما..ماذا قال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في محاكمة "قضية الفتنة" في الأردن؟
في أول ظهور لهما..ماذا قال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في محاكمة "قضية الفتنة" في الأردن؟
استأنفت محكمة أمن الدولة الأردنية جلساتها للنظر في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة"، التي يحاكم فيها باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.