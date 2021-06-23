الحكومة الأمريكية تحجب مواقع إلكترونية مدعومة من إيران

أغلقت الولايات المتحدة مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية مثل قناة العالم الإيرانية وقناة المسيرة التابعة للحوثيين و"برس-تي في"، حيث ظهرت رسالة على الصفحات الرئيسية تشير إلى العقوبات الأمريكية مع أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.

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