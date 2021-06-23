الحكومة الأمريكية تحجب مواقع إلكترونية مدعومة من إيران

قبل 18 دقيقة

أغلقت الولايات المتحدة مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية مثل قناة العالم الإيرانية وقناة المسيرة التابعة للحوثيين و"برس-تي في"، حيث ظهرت رسالة على الصفحات الرئيسية تشير إلى العقوبات الأمريكية مع أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.