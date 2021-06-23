الحكومة الأمريكية تحجب مواقع إلكترونية مدعومة من إيران
الحكومة الأمريكية تحجب مواقع إلكترونية مدعومة من إيران
أغلقت الولايات المتحدة مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية مثل قناة العالم الإيرانية وقناة المسيرة التابعة للحوثيين و"برس-تي في"، حيث ظهرت رسالة على الصفحات الرئيسية تشير إلى العقوبات الأمريكية مع أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.