"التشبه بالنساء ليس جريمة"

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"التشبه بالنساء ليس جريمة"

قبل 9 دقيقة

'سينما بديلة' تواصل استكشافها لتعاطي السينما العربية مع الهوية الجنسية المغايرة والتقت بفنانين يشيرون من خلال أعمالهم كيف أن ارتداء الرجال للزي النسائي يمكن أن يؤدي إلى محاربة المجتمع لهم.

فيلم كروموفوبيا للمخرج التونسي بسّام بن براهيم يروي من خلال تقنية التحريك حياة شاب مثلي وصراعه مع أعراف المجتمع وتجريم القوانين. صنع هذا الفيلم في إطار ورشة عمل أثناء دراسة بن براهيم للسينما في تونس ثم انتشر بعد ذلك عبر مهرجانات عديدة وحاز على قبول واسع.

قال بن براهيم إن الفيلم يلقي الضوء على القانون المعمول به في تونس الذي يمنح للشرطة سلطة احتجاز أشخاص للاشتباه فيهم بأنهم مثليون.

ارتداء الملابس المغايرة للجنس الذي ينتمي إليه الممثل أو المؤدي وتقمص هوية جنسية مغايرة سبق السينما بكثير وهو جزء من الثقافة الشعبية في أغلب المجتمعات حول العالم حسب مصمم الجرافيكس والناشط مروان كعبور.

أسس كعبور على موقع إنستغرام ما يمكن اعتبارُهُ منصةً لاقتفاء آثار الهوية الجنسية المغايرة في الثقافة الشعبية العربية. اسم الصفحة على الموقع هو 'تكوير' وهو مستمد من الكلمة الإنجليزية 'كوير' التي تعني 'أحرار الجنس' أو مجتمع الأقليات الجنسية.

تحدث كعبور عن ظاهرة تقمص الرجال شخصية الراقصات أو 'الغوازي' في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في عدد من البلاد العربية لا سيما مصر، وانتقال تلك الظاهرة إلى السينما بعد ذلك.

وأشار كعبور إلى فيلم 'الآنسة حنفي' (بطولة إسماعيل ياسين وماجدة وإخراج فطين عبد الوهاب) الذي لم يكتفي بعرض هذه الظاهرة بغرض الإضحاك أو التندّر بل وظّفها لتقديم رسالة حول المساواة بين الجنسين وأهمية مطالبة النساء بحقوقهن.

نشاهد أيضا الوثائقي الخيالي التجريبي 'صفاء العظيمة'، للمخرجة المغربية الفرنسية رندا المعروفي، وهو مستوحى من شخصية صفاء التي كانت تعمل لسنوات كخادمة لدى أسرة المخرجة ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد هويتها الجنسية. وعلى هذا الغموض، بنت رندا معروفي تخيلَها لشخصية 'صفاء' وهي تمارس حياتها اليومية العادية.

قالت المعروفي إلى سينما بديلة إن المطالبة بحقوق المهمشين والأقليات لا تتجزأ وإن وضع سلم لأولويات الحقوق يضعف من جبهة التيارات المطالبة بالتغيير.

ونعرض أخيراً فيلم Runaway Arab أو 'العربي الهارب' لعمرو القاضي والذي ينتقل بين لحظتين مفصليتين في حياة نفس الشخصية. الأولى للطفل نظيم الشديدِ الارتباط بوالدته، والثانية لشخصية تطلق على نفسها لقب 'كوين ذا دريم' ذات الملابس النسائية البراقة.

ننبهكم أن هذه الحلقة تحتوي على مشاهد وحوارات جنسية وتطرح قضايا تتميز بالحساسية وقد لا تكون ملائمة لبعض الفئات العمرية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).