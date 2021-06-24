بريتني سبيرز تهاجم بشدة وصاية والدها "التعسفية" عليها
بريتني سبيرز تهاجم بشدة وصاية والدها "التعسفية" عليها
شنت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز هجوما عنيفا على وصاية والدها "التعسفية" التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما، وطالبت المحكمة برفعها. وكانت المحكمة قد منحت والدها، جيمي سبيرز، حق السيطرة على شؤونها في عام 2008 وسط مخاوف على صحتها العقلية.
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