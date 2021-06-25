لبنان - شبكة الفساد: تحقيق جديد لوثقائقيات بي بي سي نيوز عربي عن قطاع الكهرباء في لبنان

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لبنان - شبكة الفساد: تحقيق جديد لوثقائقيات بي بي سي نيوز عربي عن قطاع الكهرباء في لبنان

قبل 8 دقيقة

لندن – 25 يونيو / حزيران 2021 - بي بي سي نيوز عربي تحقق في مزاعم تتعلق باتفاقيات بعدة ملايين من الدولارات ، ورشاوى، وشحنات غير مطابقة للمواصفات من الوقود استوردت لتشغيل محطات الطاقة اللبنانية. ففي مارس آذار 2020 وصلت شحنة من زيت الوقود الملوث على متن ناقلة تحمل اسم "البلطيق". وأعلنت معامل الحكومة التي تجري الاختبارات أن الشحنة مطابقة للمواصفات لكن الاختبارات المستقلة التي أجريت فيما بعد كشفت أن الزيت يحتوي على شوائب تفوق الحد الأقصى المسموح به باثنتين وأربعين مرة . وأجري تحقيق موسع هو الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة في البلاد. وقد أدى التحقيق الى صدور قرار ظني أو لائحة اتهام بالفساد وتحريك الإجراءات القانونية ضد عدد من الأفراد والشركات .

هذا الفيلم يتناول هذه الإجراءات ويتتبع مسارها ويبحث فيما بات يعتقد على نطاق واسع بأنه تسييس للقضاء وللنظام القضائي اللبناني. ويسرد الفيلم أكثر الروايات اكتمالاً حتى الآن عن شحنة البلطيق الملوثة.

ويقول معد الفيلم محمد الشريف :" كصحافي لبناني شعرت بضرورة التحقيق في قضايا الفساد المستشرية بوطني وكشفت في هذا الفيلم عن عدد من الصفقات المشبوهة والشبكات الفاسدة التي جنت الملايين ولكنها دفعت بلبنان الى شفير الهاوية الاقتصادية. واكتشفت أن كل شيء مسيس في لبنان بحيث لا يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها الطبيعي."

لبنان بلد يمر بأزمة طاحنة والانفجار المدمر بمرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 كان عرضاً وليس السبب في محنة البلاد. أكثر من نصف السكان يعانون الجوع والبؤس بينما أدى انهيار قيمة العملة اللبنانية إلى التضخم المفرط. ويعد قطاع الكهرباء محور هذه الأزمة، إذ يعاني من خلل شديد، وهو المسؤول عن نصف الدين العام للبلاد تقريبا. وتصل فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى حوالي اثنتين وعشرين ساعة في اليوم الواحد ومع ذلك فإن تكلفة تشغيل شبكة الكهرباء تقدر بمليارات الدولارات رغم عدم توفيرها لإمدادات منتظمة من التيار الكهربائي.

ويتناول الفيلم كيف يدمر الانقسام الطائفي النظام السياسي في لبنان، كما يرصد تنافس الأحزاب السياسية من أجل السيطرة على أهم الوزارات وأكثرها ربحاً. ويحقق الفيلم في العلاقة بين جبران باسيل، وهو وزير خارجية لبنان السابق ، وماريو لاسالا وهو وسيط دولي رتب له سلسلة من الاجتماعات مع ساسة أمريكيين رفيعي المستوى. وقيل إن لاسالا تلقى أجراً مقابل ذلك من شركة تابعة لواحدة من الشركات التي تستورد النفط إلى لبنان وتقول الشركة إنها لم تشارك في أي أنشطة من أجل الترويج للوزير. كما أنكر السيد باسيل لبي بي سي نيوز عربي، من خلال محاميه، معرفته بلاسالا لكن الفيلم يعرض صورة للرجلين وهما يتناولان العشاء معاً . وجبران باسيل شملته عقوبات أمريكية، حيث تتهمه واشنطن بالضلوع في أعمال فساد ممنهج. وقد أخبر السيد باسيل بي بي سي نيوز عربي أن العقوبات الأمريكية ماهي إلا جزء من لعبة سياسية أوسع نطاقاً وأنه ينظر في اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.

يضاف الى ذلك أن فيلم "لبنان : شبكة الفساد" يبين أن لزيت الوقود الملوث نتائج أبعد بكثير من مجرد التلف الذي لحق بمنشآت الطاقة. والفيلم يكشف النقاب عن أعداد مرتفعة بصورة استثنائية من حالات إصابة بالأورام السرطانية بين من يعيشون بالقرب من واحدة من أكبر محطات الطاقة، ويحقق الفيلم في احتمال وجود علاقة بين انتشار السرطان في هذه المنطقة والمواد المسرطنة المنقولة عن طريق الجو والتي ينتجها الوقود الملوث. وقد دعت بي بي سي نيوز عربي وزارة الطاقة اللبنانية إلى التعليق على هذه النتائج لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

رئيس تحرير قسم الوثائقيات في بي بي سي عربي كريستوفر ميتشل يقول:" إن هذا أول فيلم استقصائي يبحث في قضية الفساد في لبنان. وعلى الرغم من صعوبة التحقيق في قضايا الفساد بشكل عام استطاع الفيلم أن يكشف جوانب خفية جديدة في قطاع الكهرباء ودور الفساد في تكثيف المعاناة الإنسانية في لبنان."