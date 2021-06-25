غيداء زعبي: المواطن العربي في إسرائيل لا يمكنه السكن أو الشراء في بلدات يهودية

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غيداء زعبي: المواطن العربي في إسرائيل لا يمكنه السكن أو الشراء في بلدات يهودية

قبل 18 دقيقة

عبرت غيداء ريناوي زعبي نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضوة حزب ميرتس اليساري عن تفاؤلها بالحكومة الإسرائيلية الجديدة وبقدرتها على الصمود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى اربع سنوات. وأضافت غيداء زعبي أنّ حزب ميرتس الذي تنتمي إليه سيعمل مع أحزاب القائمة العربية وغيرها على تحقيق قضايا مطلبية تهم المواطن العربي في إسرائيل منها قضايا هدم البيوت والسكن وتخصيص الاراضي.

ترغب غيداء الزعبي في أن يؤثر فلسطينيو الداخل على اتخاذ القرار داخل إسرائيل فكيف يتحقق ذلك؟ تصف غيداء زعبي الحكومة الجديدة بأنّها حكومة تغيير، فما هي أوجه الاختلاف بين هذه الحكومة وحكومة نتنياهو؟ وفيما يختلف حزب ميرتس الذي تنتمي إليه عن الأحزاب الأخرى؟ وكيف ستغير نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي نظرة الحكومة الإسرائيلية للأرض التي تعتبرها أمراً مقدساً؟ وما مدى تأثير رئيس الوزراء نيفتالي بينيت وحزبه والأحزاب اليمنية الأخرى على توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ؟