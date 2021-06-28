هل يجب الانصياع لرغبات الطفل الغذائية حتى وإن كانت غير صحية؟

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هل يجب الانصياع لرغبات الطفل الغذائية حتى وإن كانت غير صحية؟

قبل 14 دقيقة

تعج منصات التواصل الاجتماعي المخصصة للأمهات بشكاوى من الصعوبات التي يواجهنها مع أطفالهن الذين يرفضون تناول الكثير من الأطعمة ويصعب إرضاؤهم.

المشكلة تتفاقم عندما يرفض الأطفال تناول الأكلات الصحية المفيدة والضرورة لنمو جسدي وعقلي سليم، ولا يشتهون سوى الوجبات السريعة أو الحلوى التي تحتوى على مواد حافظة وكميات ضخمة من السكر – وجميعها أطعمة يؤدي الإفراط في تناولها إلى مشكلات كالسمنة ومرض السكري.

ويبدو أن ثمة اتجاهين رئيسيين بين الأمهات والآباء في التعامل مع هذه المشكلة. فهناك من يرفض الانصياع لرغبات الأطفال ويتركهم حتى يضطرهم الجوع إلى تناول ما أُعد لهم من طعام. أما الفريق الثاني فينصاع لرغبات الأبناء بعد فشل كل محاولات الإقناع.