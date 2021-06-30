بي بي سي إكسترا : ماذا تعرف عن انقطاع النفس الانسدادي ؟

قبل ساعة واحدة

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خلصت دراسة طبية حديثة أعدها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة إلى أن اضطراب انقطاع النفس في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في سنوات المراهقة. وقالت الدراسة إن الأطفال الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بثلاثة أضعاف في سن المراهقة.

الدكتور محسن العجمي استشاري الجهاز التنفسي و اضطرابات النوم عند الأطفال يجيب عن أسئلتكم حول هذا الموضوع :

سؤال : ما هو انقطاع النفس الانسدادي النومي ؟ و ما مسبباته ؟

جواب : هي حالة تصيب الطفل ، بحيث تسبب له صعوبة في التنفس أثناء النوم مما يؤثرعلى راحته و نومه . مسبباته كثيرة من بينها تضخم نسيج اللحمية بالأنف أو اللوز بالفم ، بالإضافة إلى الحالات المشخصة بمتلازمة داون و رخاوة الأعصاب.

- سؤال : ما مدى انتشار اضطراب انقطاع النفس ؟ وما هي أعراضه ؟

جواب : نحو 10% من الأطفال يعانون من الاختناقات أثناء النوم ، وقد تكون تلك الاختناقات من الفئة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة . أما الأعراض التي تحدث أثناء النوم فهي الشخير، صعوبة التنفس ، الحركة الكثيرة أثناء النوم ، و تلك الأمور تؤدي لصعوبة الاستيقاظ ,و الشعور بالصداع عند الاستيقاظ، و ألم بالحلق.

سؤال : كيف يمكن تشخيص المرض مبكرا؟

جواب : إذا كان الطفل غير مصاب بمتلازمة داون أو أمراض عصبية أو الرخاوة في العضلات ، تكون الأعراض الأبرز هي الشخير أثناء النوم ، و الصعوبة في التنفس، التعرق الزائد ، الحركة المفرطة خلال النوم.

لكن اذا تحدثنا عن الأطفال المصابين بمتلازمة داون ، فهناك نصائح من الجمعية الأمريكية للأطفال تحث على إجراء فحص دراسة النوم لهؤلاء الأطفال قبل سن أربع سنوات ، لأنهم سيواجهون مشاكل متعلقة باختناقات النوم معظمها تكون من الفئة البسطية.

سؤال : ما هو العلاج ؟

الجواب: العلاج يكون على حسب سبب الإصابة ، لكن يبقي السبب الأبرز هو تضخم اللحمية داخل الأنف و اللوز داخل الفم ، فهناك علاجات مخصصة لتصغير حجم اللحمية و اللوز ما يؤدي لتحسن في التنفس ، لكن إذا فشل هذا الاختيار يكون العلاج الجراحي هو الحل بإزالة اللحمية أو اللوز.

استمعوا إلى اللقاء الذي أجراه حاتم قناوي ، مع الدكتور محسن العجمي ، استشاري الجهاز التنفسي و اضطرابات النوم عند الأطفال كاملا على حساب بي بي سي إكسترا على ساوند كلاود : الرابط