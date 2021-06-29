BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى The Fastest Growing Sector في قطاع ألعاب الفيديو؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى The Fastest Growing Sector في قطاع ألعاب الفيديو؟
قبل 39 دقيقة
الأكثر مشاهدة
1:27
فيديو,
زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات: ما هي تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين؟
, المدة 1,27
قبل 6 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
3:33
فيديو,
فيروس كورونا: الرجل الذي أظهر الاختبار إصابته بالفيروس 43 مرة
, المدة 3,33
28 يونيو/ حزيران 2021
4:42
فيديو,
إعلاميون مصريون معارضون يتوقفون عن أنشطتهم على وسائل التواصل بطلب من السلطات التركية
, المدة 4,42
25 يونيو/ حزيران 2021
2:02
فيديو,
فيروس كورونا: هل يؤثر اللقاح في الدورة الشهرية؟
, المدة 2,02
28 يونيو/ حزيران 2021
3:31
فيديو,
إندونيسيا: "غابة بابوا المقدسة" للنساء
, المدة 3,31
28 يونيو/ حزيران 2021
1:26
فيديو,
محمد بن نايف: من هو ولي عهد السعودية السابق الذي تسبب اختفاؤه في “تعقيد” قضية في أمريكا
, المدة 1,26
9 يونيو/ حزيران 2021
1:10
فيديو,
آلاء الصديق: وفاة المعارضة والحقوقية الإماراتية في حادث سير في بريطانيا
, المدة 1,10
21 يونيو/ حزيران 2021
2:48
فيديو,
أخذوا ابنها منها لأنها لم تكن متزوجة
, المدة 2,48
25 يونيو/ حزيران 2021
3:15
فيديو,
الاغتصاب الزوجي: ما هو، ولماذا لا تجرمه الدول العربية؟
, المدة 3,15
قبل ساعة واحدة