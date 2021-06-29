بي بي سي إكسترا: هل تساعد المنح المالية الجديدة السودانيين على مواجهة الغلاء؟

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بي بي سي إكسترا: هل تساعد المنح المالية الجديدة السودانيين على مواجهة الغلاء؟

قبل 15 دقيقة

أعلنت الحكومة السودانية بأنها ستخفض الإنفاق الحكومي وتزيد من الدعم الاجتماعي، حيث أقرت دفع إعانات لفئات عريضة من مواطنيها بما في ذلك القطاع الوظيفي.

وفي المقابل قررت إلغاء بعض الامتيازات التي تمتع بها المسؤولون خلال حكم النظام السابق.

وكانت الحكومة قد تعرضت في القترة الماضية إلى انتقادات واسعة من السودانيين الذين أثقل جيبهم رفع الدعم عن الوقود وغلاء المعيشة.