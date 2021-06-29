كيف يؤثر لقاح فيروس كورونا على المرأة الحامل؟
كيف يؤثر لقاح فيروس كورونا على المرأة الحامل؟
هل ينبغي على المرأة الحامل تلقي لقاح كوفيد-19؟
قد يكون هذا من أصعب القرارات التي تحتاج أي امرأة حامل لاتخاذها.
البيانات التي تؤكد سلامة اللقاح لا تزال محدودة وفي ذات الوقت تتوالى الدراسات التي تشير إلى أن الإصابة بمرض كوفيد-19 قد تعرض المرأة الحامل وطفلها لمخاطر كبيرة.
داليا حيدر تبحث مخاطر وفوائد اللقاح مع خبراء وسيدات حوامل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
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