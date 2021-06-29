هل لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة التحورات المنتشرة حالياً؟
هل لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة التحورات المنتشرة حالياً؟
وما هي جدوى اللقاحات في ظل تحورات متلاحقة تطرأ على الفيروس؟
نسيم رمضان يعرفكم على التحورات المختلفة وكيف تؤثر على انتشار فيروس كورونا وفعالية اللقاحات في مواجهتها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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