كيف تم تطوير لقاح أوكسفورد-أسترازينكا وما هو الدور الذي يلعبه في محاربة كوفيد-19؟
كيف تم تطوير لقاح أوكسفورد-أسترازينكا وما هو الدور الذي يلعبه في محاربة كوفيد-19؟
كيف تم تطوير لقاح أوكسفورد-أسترازينكا وما هو الدور الذي يلعبه في محاربة كوفيد-19؟
وهل فيروس كورونا سيبقى بيننا إلى الأبد؟
وكيف يرد القائمون على الإشكالات التي واجهت اللقاح؟
أنيس القديحي يتعرف على هذه الأمور من خلال مقابلته أحد علماء أسترازينكا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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