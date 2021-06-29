ما هي الاختلافات بين لقاحات كورونا؟
ما هي الاختلافات بين لقاحات كورونا؟
اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 يصعب حصر عددها لأن كثيراً منها لا يزال قيد التطوير.
حوالي عشرة باتت مرخصة، وبعض منها اكثر انتشاراً في العالم من الأخرى. حوالي تسع تقنيات مختلفة تم استخدامها لتطوير هذه اللقاحات، لكن الأغلبية تندرج ضمن ثلاث تقنيات رئيسية، أولها، وهي التقنية الكلاسيكية في تطوير اللقاحات، تقنية الفيروس المعطل.
علي أوجانة يطلع على هذه اللقاحات للتعرف على تركيبتها وفوائدها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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