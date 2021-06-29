ما هي الاختلافات بين لقاحات كورونا؟

قبل 8 دقيقة

حوالي عشرة باتت مرخصة، وبعض منها اكثر انتشاراً في العالم من الأخرى. حوالي تسع تقنيات مختلفة تم استخدامها لتطوير هذه اللقاحات، لكن الأغلبية تندرج ضمن ثلاث تقنيات رئيسية، أولها، وهي التقنية الكلاسيكية في تطوير اللقاحات، تقنية الفيروس المعطل.