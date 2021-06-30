أبعاد الصورة: هل تصمد الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل؟
في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نبحث في جذور التيارات التي تنتمي إليها الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونتعرف على أبرز توجهاتها كما على ثقلها في الساحة السياسية، ونستقرؤ أبرز التحديات التي تواجه الائتلاف الجديد وفرص نجاحه واستمراره
#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم سارة فياض يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.
للاستماع إلى جميع حلقات "أبعاد الصورة" اضغط/ي على اللينك المناسب لك واشترك/ي في البودكاست:
للاستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:
RSS Feed Reader - Google Chrome
Feedbro - Mozilla Firefox
للاستماع إلى الحلقات السابقة على تطبيق Soundcloud اضغط هنا
أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 08:32 بتوقيت غرينتش ويعاد في 09:32 صباحاً أيام السبت و 11:32 صباحاً أيام السبت والثلاثاء والخميس.
استمع, أبعاد الصورة: هل تحول الحبس الاحتياطي في مصر إلى عقوبة؟, المدة 48,33
تتحدث المنظمات الحقوقية المصرية عن توسع في استخدام الحبس الاحتياطي في مصر حتى بات يشكل عقوبة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، بينما تقول السلطات إنه إجراء عادي يتم وفق القانون.