أبعاد الصورة: هل تصمد الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل؟

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أبعاد الصورة: هل تصمد الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل؟

قبل 40 دقيقة

في هذه الحلقة من #أبعادـالصورة نبحث في جذور التيارات التي تنتمي إليها الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونتعرف على أبرز توجهاتها كما على ثقلها في الساحة السياسية، ونستقرؤ أبرز التحديات التي تواجه الائتلاف الجديد وفرص نجاحه واستمراره

#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم سارة فياض يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

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