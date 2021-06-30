ثقافة الهايبيست (HypeBeast) والـ NFTمن المواضيع التي يتكرر الحديث عنها مؤخرا.
ثقافة الهايبيست (HypeBeast) والـ NFTمن المواضيع التي يتكرر الحديث عنها مؤخرا.
تُعنى ثقافة الـ Hypebeast بجمع منتجات تصدرها الشركات بأعداد محدودة، ما يدفع بسعرها للارتفاع بين هواة جمعها وقد يكلف شرائها آلاف الدولارات. في هذه الحلقة، تتوجه كاميرا بي بي سي إكسترا إلى دبي لمقابلة البحريني محمد آل صفر والتعرف على مجموعته النادرة التي تضم أكثر من 1000 زوج من الأحذية التي كلّف التأمين عليها نحو 3 ملايين دولار. بينما يتحدث مقدما البرنامج، سيف وأريج، إلى جامع الأحذية الأردني ليث أبو عبدو.
بالإضافة إلى ذلك، نتعرف على جديد الفن الرقمي على منصات الـ NFT. نتحدث إلى الفنانة ريا المفلح وفريقها الذين تمكن من بيع أحد الأعمال الفنية الرقمية الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام تقنية NFT.
يمكنك متابعة برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني أسبوعياً كل يوم خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
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