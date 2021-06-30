ثقافة الهايبيست (HypeBeast) والـ NFTمن المواضيع التي يتكرر الحديث عنها مؤخرا.

قبل 7 دقيقة

تُعنى ثقافة الـ Hypebeast بجمع منتجات تصدرها الشركات بأعداد محدودة، ما يدفع بسعرها للارتفاع بين هواة جمعها وقد يكلف شرائها آلاف الدولارات. في هذه الحلقة، تتوجه كاميرا بي بي سي إكسترا إلى دبي لمقابلة البحريني محمد آل صفر والتعرف على مجموعته النادرة التي تضم أكثر من 1000 زوج من الأحذية التي كلّف التأمين عليها نحو 3 ملايين دولار. بينما يتحدث مقدما البرنامج، سيف وأريج، إلى جامع الأحذية الأردني ليث أبو عبدو.