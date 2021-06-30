غيداء زعبي: الخطوة الأولى لقضايا الداخل والقضية الأكبر في الخطوة الثانية

قبل ساعة واحدة

قالت غيداء ريناوي زعبي نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضوة حزب ميرتس اليساري إن حزبها يعترف بالأقلية الفلسطينية وبحقها في حكم ذاتي ثقافي . وتدعو غيداء زعبي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وإن كانت الأولوية في الوقت الحالي للشأن الداخلي الإسرائيلي

تقول غيداء زعبي إن ما تصفها بالقضية الأكبر لن تكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة فما هي القضايا الداخلية التي ترغب الحكومة في الارتقاء بها؟ وكيف تنظر نائبة رئيس الكنيست لقضية الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ وماذا عن مسار أوسلو؟ ومن يملك حق التفاوض بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من وجهة نظرها؟ وهل ترى اختلافا بين الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن وبين إدارة سلفه دونالد ترامب؟ تنتمي غيداء زعبي لحزب ميرتس اليساري فما قولها فيما يقال عن تنامي أحزاب اليمين وتراجع اليسار؟