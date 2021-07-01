ألعاب إلكترونية : لماذا أصدر الأزهر فتوى ضد لعبة فورتنايت ؟

قبل 35 دقيقة

يقبل كثيرون على الألعاب الإلكترونية المختلفة لحل ألغازها و تحديات مراحلها المتعددة. ولعبة فورتنايت ،التي هي من أكثر الألعاب شعبية ، أضحت محل جدل جديد بعد أن أصدر مركز الأزهر العالمي فتوى إلكترونية في مصر، حرم فيها اللعبة لأنها " تدعو إلى العنف و تهدف إلى تشويه العقائد الدينية " حسب بيان له.