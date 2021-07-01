ألعاب إلكترونية : لماذا أصدر الأزهر فتوى ضد لعبة فورتنايت ؟
ألعاب إلكترونية : لماذا أصدر الأزهر فتوى ضد لعبة فورتنايت ؟
يقبل كثيرون على الألعاب الإلكترونية المختلفة لحل ألغازها و تحديات مراحلها المتعددة. ولعبة فورتنايت ،التي هي من أكثر الألعاب شعبية ، أضحت محل جدل جديد بعد أن أصدر مركز الأزهر العالمي فتوى إلكترونية في مصر، حرم فيها اللعبة لأنها " تدعو إلى العنف و تهدف إلى تشويه العقائد الدينية " حسب بيان له.
قد يتفق كثيرون على أن فورتنايت لعبة قتالية عنفية، لكن هل قامت فعلا بتشويه عقيدة ما ؟ هذا ما لا يتفق معه عبد الرحمن الشامي ، أحد لاعبي " Fortnite" و مؤسس شركة لتطوير الألعاب الإلكترونية. وقد سأله حاتم قناوي أولا عن سبب إعجابه بهذه اللعبة. استمعوا: