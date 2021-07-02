قناة سعودية تثير ردود فعل واسعة بذكر الشيخ الألباني في تقرير عن "الجماعات الإرهابية"
قناة سعودية تثير ردود فعل واسعة بذكر الشيخ الألباني في تقرير عن "الجماعات الإرهابية"
اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد الزج باسم الشيخ ناصر الدين الألباني في تقرير لقناة الإخبارية السعودية يتحدث عن "الجماعات الإرهابية".
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