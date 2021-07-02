سلطنة عمان: مزارعون يجنون تمورهم على طرق أجدادهم؟

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سلطنة عمان: مزارعون يجنون تمورهم على طرق أجدادهم؟

قبل 19 دقيقة

مع حلول موسم القيظ كما يسميه العُمانيون، يقوم المزارعون بصعود النخيل بطرق تقليدية لجني ثماره والتي تعرف محليا بـ" خرافة النخل" ، مستخدمين أدواتٍ تقليدية. وللرُطب في عمان أصنافٌ مختلفة وألوانٌ متعددة، منها نخلةٌ تسمى النغال وغيرها الكثير من الأنواع ولكل نخلة مذاقها الخاص.

إذا أردتم أن تستمعوا إلى الحلقة كاملة فيمكنكم ذلك عبر تطبيقي البودكاست والساوند كلاود.

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