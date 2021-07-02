خالد عمر يوسف: الانتقال معقد للغاية ومن الطبيعي أن تحدث فيه بعض الإخفاقات
أكد خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني التزام الحكومة الانتقالية حتى الآن بدعم الخبز والدواء والتعليم وغيرها من الأساسيات. ووصف خالد عمر العملية الانتقالية بأنها معقدة للغاية وأن من الطبيعي أن تشوبها بعض الاخفاقات.
يقول خالد عمر إن كثيرا من الوعود التي قطعتها الحكومة قد تحققت، فما الذي تحقق في قرابة عامين من عمر الفترة الانتقالية؟ وماذا عن تأخر تشكيل المجلس التشريعي؟
وكيف ينظر وزير شؤون مجلس الوزراء لرفع الدعم عن الوقود؟ وكم تبلغ المنحة المقدمة من صندوق النقد الدولي؟ وما هي أوجه انفاقها؟ وما شكل العلاقات المستقبلية بين السودان وصندوق النقد الدولي؟ كيف ستنعكس هذه العلاقة على اقتصاد السودان؟
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