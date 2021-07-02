خالد عمر يوسف: تعقيدات مالية تحول دون تنفيذ بعض بنود اتفاقية جوبا للسلام
يعزو خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن الخلاف بين وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين إلى سوء التفاهم وسوء إدارة الخلاف بين الطرفين. وذكر خالد يوسف أن اتفاقية السلام التي وقعت في جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تواجه تعثراً في تطبيق بعض بنودها بسبب عدد من التعقيدات من بينها التعقيدات المالية.
يرى خالد عمر الخلاف بين مكونات الحكومة أمرا طبيعيا، فكيف ينعكس ذلك على أدائها؟ وهل ستتخطى الحكومة الخلافات في ملفات التطبيع وسياسات البنك الدولي؟ وماذا عن حرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي في البلاد؟ وكيف ستتغلب الحكومة على مصاعب تنفيذ بعض بنود اتفاقية جوبا المتعثرة؟ وما هي رؤية الحكومة الانتقالية لحل مشكلة تعدد مراكز اتخاذ القرار بشأن التعامل مع الخارج؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود هذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش .يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.