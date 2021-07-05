بالتحفيز أم بالعقاب..كيف يتعامل الآباء في الأردن مع أبنائهم عند تدني علاماتهم الدراسية؟

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بالتحفيز أم بالعقاب..كيف يتعامل الآباء في الأردن مع أبنائهم عند تدني علاماتهم الدراسية؟

قبل دقيقة واحدة

كيف ينبغي أن يتعامل الأهل مع الأبناء الذين لا يرقون إلى تطلعاتهم فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي ونتائج الامتحانات؟ وهل يجدي تعنيف الأبناء، أم أنه يضع المزيد من الضغوط عليهم ويأتي بنتائج عكسية.

في الأردن، أثار ضرب أب لابنته العشرينية حتى الموت، بسبب تدني علاماتها الجامعية، غضباً شعبياً، ومطالبات بتنفيذ أقصى العقوبات ضد ذلك الأب.

الحادثة فتحت مجالا للنقاش حول جدوى تعنيف الأهل لأبنائهم بسبب تحصيلهم الدراسي، أو حتى معاقبتهم بالحرمان المادي. فبينما يتحدث البعض عن عدم جدوى العقاب بشكل عام، ويحذر خبراء في الصحة النفسية من آثار وخيمة للعقاب الجسدي، يرى بعض الآباء والأمهات في الأردن أن العقاب الجسدي ينعكس إيجابيا على علامات أبنائهم في المدارس أو الجامعات..