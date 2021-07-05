آلاف المصريين عالقون في دبي بعد حظر السعودية السفر من وإلى الإمارات

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آلاف المصريين عالقون في دبي بعد حظر السعودية السفر من وإلى الإمارات

قبل 7 دقيقة

وجد آلاف المصريين العاملين في السعودية أنفسهم عالقين في دبي بعدما قررت السعودية وقف الرحلات من وإلى الإمارات بسبب انتشار فيروس كورونا، وناشد العاملون الرئيس المصري والمسؤولين لإيجاد حل لأزمتهم بعد أن نفذت أموالهم.

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