آلاف المصريين عالقون في دبي بعد حظر السعودية السفر من وإلى الإمارات
آلاف المصريين عالقون في دبي بعد حظر السعودية السفر من وإلى الإمارات
وجد آلاف المصريين العاملين في السعودية أنفسهم عالقين في دبي بعدما قررت السعودية وقف الرحلات من وإلى الإمارات بسبب انتشار فيروس كورونا، وناشد العاملون الرئيس المصري والمسؤولين لإيجاد حل لأزمتهم بعد أن نفذت أموالهم.
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