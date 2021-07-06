هل أنتم من الأشخاص النهاريين أم الليليين؟

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هل أنتم من الأشخاص النهاريين أم الليليين؟

قبل 2 دقيقة

دراسة حديثة صدرت عن جامعتي هارفرد وكولورادو كشفت بأن الاستيقاظ أبكر من المعتاد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة ثلاثة وعشرين في المئة.

وتشير الدراسة إلى أهمية التعرض لضوء الصباح الباكر، وممارسة الرياضة الصباحية، إذ أن ذلك يسهل ضبط الساعة البيولوجية والحصول على قدر وفير من النوم.

بينما يجد الأشخاص الليليون صعوبة في التكيف مع ما يتطلبه النهار من نشاط والتزام إذ أنهم أكثر نشاطا وإنتاجية مساء.