إشكاليات التعامل مع الهوية الجنسية المغايرة

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إشكاليات التعامل مع الهوية الجنسية المغايرة

قبل 19 دقيقة

سينما بديلة تواصل - في هذا الفصل الثالث والأخير- استكشاف أعمال عربية تناولت الهويةَ الجنسية المغايرة بأساليب سينمائية مختلفة وبوسائطَ بصرية مبتكرة.

فيلم 'المجتمع' للمخرج العراقي أسامة رشيد يعد من أوائل الأعمال التي تناولت قضايا الهوية الجنسية في العراق بشكل مباشر. يكتسب هذا العمل أهمية خاصة لأنه جاء على خلفية عمليات الملاحقة والإبادة التي كان يتعرض لها المثليون على أيدي ميليشيات دينية مسلحة عام 2009 وأيضاً بسبب التبعات المأساوية التي لحقت بأحد أبطال العمل، أحمد مونيكا، الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو.

كان مونيكا قد تعرض سابقاً للتضييق نتيجة مواقفه السياسية ولكن بعد مشاركته في هذا العمل توعدت الميليشيات المسلحة بقتله بينما كان يشارك في مهرجان تورونتو في كندا عام 2015. حفاظاً على حياته وسلامة أسرته في العراق اضطر مونيكا للبقاء في كندا وطلب اللجوء إليها. تحدث مونيكا إلى سينما بديلة عن تأثير ذلك الحدث عليه وعن بدء حياة جديدة بعيداً عن الوطن.

مشروع 'كوير في زمن الهجرة القسرية' هو سلسلة من ثلاثة أعمال تستخدم تقنيات متطورة لسرد قصص مثليين ومثليات جنسياً يطلبون اللجوء إلى الغرب لتجنب الضغوط والملاحقات. نتعرف على المزيد حول هذا المشروع من خلال إحدى المساهمين فيه والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

نعرض أيضا فيلم 'بلغني ايها الملك السعيد' للمخرج محمد شوقي حسن والذي ينتمي إلى تيار 'السينما الكويرية'. يقول محمد شوقي حسن إن هذا التيار الذي يعتمد نظريا على تحدي المعايير المعمول بها لتعريف الهوية الجنسية يطرح أساليب مغايرة للتعامل مع الثوابت المتعارف عليها سينمائياً.

ننبهكم أن هذه الحلقة تحتوي على مشاهد وحوارات جنسية وتطرح قضايا تتميز بالحساسية وقد لا تكون ملائمة لبعض الفئات العمرية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).