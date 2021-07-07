شابة جزائرية تفوز بالمركز الأول في جائزة "تطور" لسنة 2021

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شابة جزائرية تفوز بالمركز الأول في جائزة "تطور" لسنة 2021

قبل 55 دقيقة

نتعرف مع علي أوجانة على الشابة الجزائرية أسماء بشير باي التي فازت بالمركز الأول في جائزة "تطور" لسنة 2021، وهو برنامج تفاعلي يجمع المواهب الشابة بمجتمع الأعمال لمساعدتهم في الابتكار من أجل مستقبل أفضل للجميع.

الآلاف من التلاميذ يشاركون سنوياً في المسابقة التي ينظمها البرنامج.

ولجنة التحكيم، بأعضائها الخمسة والأربعين، تقع عليها مهمة اختيار ثلاثة فائزين من بين المشاركين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

أسماء كانت هذه السنة على رأس الفائزين، وبإجماع اللجنة لابتكارها جهاز تنفس اصطناعي صغير لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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