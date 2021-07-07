بسبب تغريداته عن الفساد...القبض على الشاعر الكويتي جمال الساير بتهمة "المساس بذات الأمير وإذاعة أخبار كاذبة"

قبل 23 دقيقة

حملة تضامن مع الشاعر جمال الساير بعد القبض عليه وتوجيه تهمة "المساس بذات الأمير" له على خلفية مجموعة تغريدات طالب فيها بمحاكمة الفاسدين ومحاربة الفساد