بسبب تغريداته عن الفساد...القبض على الشاعر الكويتي جمال الساير بتهمة "المساس بذات الأمير وإذاعة أخبار كاذبة"
بسبب تغريداته عن الفساد...القبض على الشاعر الكويتي جمال الساير بتهمة "المساس بذات الأمير وإذاعة أخبار كاذبة"
حملة تضامن مع الشاعر جمال الساير بعد القبض عليه وتوجيه تهمة "المساس بذات الأمير" له على خلفية مجموعة تغريدات طالب فيها بمحاكمة الفاسدين ومحاربة الفساد
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