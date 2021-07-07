اتهامات بالعنصرية ضد الآسيويين تلاحق نجمي كرة القدم الفرنسيين غريزمان وديمبيلي
اتهامات بالعنصرية ضد الآسيويين تلاحق نجمي كرة القدم الفرنسيين غريزمان وديمبيلي
اعتذر نجما برشلونة وهما أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي لليابانيين بعد أن سرب لهما فيديو وهما يتهكمان على موظفي فندق يابانيين، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة في إسبانيا وفرنسا على وجه الخصوص.
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