مسابقة خاصة بالأطفال لتشجيعهم على ابتكار منتجات تقنية تساعد الصم
مسابقة خاصة بالأطفال لتشجيعهم على ابتكار منتجات تقنية تساعد الصم
"أفكار للآذان" مسابقة خاصة بالأطفال من سن 6 إلى 12 لتشجيعهم على الابتكار في مجال مساعدة الصم.
مؤسس هذه المسابقة كان أصماً منذ الصغر لكنه رفض أجهزة المساعدة على السمع بسبب نوعيتها السيئة، وصمم على أن يخترع بنفسه جهازاً أحسن، وهو ما حققه بالفعل، وهو يشجع الأطفال الآن على الحذو حذوه، ويدعو بشكل خاص الأطفال العرب للمشاركة.
علي أوجانة يعرفنا على المسابقة ومؤسسها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا