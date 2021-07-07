مسابقة خاصة بالأطفال لتشجيعهم على ابتكار منتجات تقنية تساعد الصم

قبل 55 دقيقة

مؤسس هذه المسابقة كان أصماً منذ الصغر لكنه رفض أجهزة المساعدة على السمع بسبب نوعيتها السيئة، وصمم على أن يخترع بنفسه جهازاً أحسن، وهو ما حققه بالفعل، وهو يشجع الأطفال الآن على الحذو حذوه، ويدعو بشكل خاص الأطفال العرب للمشاركة.