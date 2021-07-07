تطبيق "آدا" يساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة أسبرجر

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تطبيق "آدا" يساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة أسبرجر

قبل 55 دقيقة

تعرفنا داليا حيدر على تطبيق ”آدا“ لمساعدة الأشخاص المصابين بمتلازمة أسبرجر.

التطبيق طوره مجموعة من اليافعين السوريين تتراوح أعمارهم بين 12-18 عاماً ضمن نشاطات الجمعية السورية للمعلوماتية في محافظة اللاذقية.

التطبيق يساعد المصابين بطيف التوحد على تحديد اهتماماتهم ومواهبهم وتنميتها في الاتجاه الصحيح عن طريق تقنية تمييز الوجه وتحليل البيانات.

فاز التطبيق بالمركز الأول لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مسابقة "GirlsInAI" العالمية الخاصة باليافعين لعام 2021 التي نظمتها بريطانيا عن بعد وصدرت نتائجها في نيسان/أبريل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@

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