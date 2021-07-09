بسبب مقاتلتين روسيتين..رئيس وزراء إسبانيا والرئيس الليتواني ينهيان مؤتمرها
بسبب مقاتلتين روسيتين..رئيس وزراء إسبانيا والرئيس الليتواني ينهيان مؤتمرها
اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الليتواني في قاعدة جوية تابعة لحلف الناتو في ليتوانيا، إثر إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان في المجال الجوي فوق البلطيق .
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