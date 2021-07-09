موسى الكوني : قد يضطر المجلس لإصدار مرسوم رئاسي بالتنسيق مع عدة جهات إذا استمر الخلاف

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موسى الكوني : قد يضطر المجلس لإصدار مرسوم رئاسي بالتنسيق مع عدة جهات إذا استمر الخلاف

قبل 21 دقيقة

قال موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي إنّ بوسع المجلس الرئاسي أن يصدر مرسوماً رئاسياً بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وأضاف الكوني أنّه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية، غير أنّ الكوني اعتبر هذه الفكرة خياراً أخيراً بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين.

يشير الكوني بإصبع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية فبماذا يفسر ذلك؟

ولماذا لا يُستفتى الشعب الليبي على ذلك؟ وكيف يقيّم الكوني دور البعثة الأممية ومبعوثها الجديد؟ وهل من نصيحة يقدمها له؟ يرى الكوني أنّ المشكلة الليبية تعد أمراً خارجياً أكثر من كونها قضية داخلية، فما هي الأسباب؟ ومن هو المتسبب الرئيسي في الأزمات التي يعانيها المواطن الليبي؟ يشيد الكوني بتوحيد البنك المركزي كحدث مهم، فهل يتحقق توحيد الجيش في ليبيا؟ وما هي الأسباب التي تعوق اختيار وزيرٍ للدفاع؟