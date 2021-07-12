عنف وإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا في يورو 2020
عنف وإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا في يورو 2020
شهدت المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم بين إنجلترا وإيطاليا أعمال عنف وشغب من قبل بعض الجماهير الإنجليز. وندد رئيس الوزراء واتحاد الكرة بالإساءات العنصرية التي تلقاها اللاعبون راشفورد وسانشو وساكا ذوي البشرة السوداء بسبب فشلهم في تسديد ركلات الترجيح.
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