كيف يقضي الكويتيون الصيف وهم ممنوعون من السفر ؟

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تعرضت دولة الكويت إلى موجة حر استثنائية خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى أربع وخمسين درجة بحسب هيئة الأرصاد الكويتية، في حين ذكرت صحف محلية أنها بلغت ستين درجة. ورغم أن الكويتيين معتادون على ارتفاع درجات الحرارة، فإنهم لم يعتادوا قضاء عطلة الصيف في الكويت، وهو ما يجدون أنفسهم مضطرين إليه وسط قيود السفر التي فرضها الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.