ممثلو فيلم "فليكن صباحا" الفلسطينيون ينسحبون من مهرجان "كان" بعد تصنيفه فيلما إسرائيليا

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ممثلو فيلم "فليكن صباحا" الفلسطينيون ينسحبون من مهرجان "كان" بعد تصنيفه فيلما إسرائيليا

قبل 36 دقيقة

جدل كبير أثير عقب إعلان عدد من السينمائيين الفلسطينيين انسحابهم من مهرجان "كان" ومقاطعة فعالياته، على خلفية ما وصفوه بطمس الهوية الفلسطينية، بعد تصنيف فيلم "فليكن صباحا" كعمل إسرائيلي.

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