تطبيق تقنية حديثة لمعالجة نوبات الصرع

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تطبيق تقنية حديثة لمعالجة نوبات الصرع

قبل 3 دقيقة

إيريك شاب في التاسعة والأربعين من العمر عانى معظم سنين حياته من حالات صرع وصل عددها أحياناً إلى مئتي حالة يومياً!

تم تقييم حالة إيريك في مستشفى مايو كلينك حيث خضع لتخطيط كهربائي للدماغ لمراقبة الموجات الدماغية.

يخبرنا ذلك بعدد ونوع ومصدر نوبات الصرع التي يتعرض لها، وتبين أن مصدرها هو الجزء الخلفي من الرأس.

يتحدث نسيم رمضان مع إيريك للتعرف على الطريقة المبتكرة التي استخدمها الأطباء لمعالجته.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

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