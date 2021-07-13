موسى الكوني: لو توحدت المؤسسة العسكرية توحدت الدولة الليبية

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موسى الكوني: لو توحدت المؤسسة العسكرية توحدت الدولة الليبية

قبل 13 دقيقة

توقع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي حسماً قريباً لاختيار وزير للدفاع، مشيراً إلى اجتماع سيعقد لذلك الغرض هذا الأسبوع. وأشار الكوني إلى أنّ إحدى التحديات التي تواجههم تتمثل في اختيار شخصية يقبل بها الطرفان، مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة. وأشاد الكوني أيضا بتوحيد البنك المركزي كخطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات والدولة

يؤكد الكوني على أهمية وزارة الدفاع، فما هي المشاكل التي تنتظر الوزير المرتقب؟ وهل يتحقق توحيد الجيشين؟ وهل يساعد توحيد البنك المركزي في ذلك؟ وكيف تنظر الأطراف الليبية لوجود قوات تركية على أراضيها؟ وماذا عن دور الأطراف الدولية في الأزمة الليبية وعلاقة الساسة في الداخل بها؟ وهل يثق الكوني في اختيار الشعب الليبي لممثليه في الانتخابات القادمة؟