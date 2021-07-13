هل من حلول لضعف شبكة المحمول؟

قبل 32 دقيقة

في المملكة المتحدة سيصبح بإمكان ركاب مترو الأنفاق قريبا الحصول على تغطية أوسع لشبكات الهاتف المحمول بحلول عام 2024. فقد منحت هيئة النقل في لندن (TfL) عقدًا لمدة 20 عامًا لإحدى شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الجيل الرابع و الخامس لتعزيز الأماكن التي لا تتوفر بها شبكة تغطية. مشكلة وجود تغطية قوية لشبكات الهاتف المحمول تتجاوز القطار والمصاعد فهناك مناطق ومدن تعاني من ضعف شبكة المحمول في بعض الدول الأخرى في عالمنا العربي وهناك من المستخدمين من يُضطر إلى تغيير شركة الهاتف المحمول بحثا عن تغطية أفضل وشبكة أقوى. بسنت أكرم تبحث في أسباب المشكلة وحلولها الممكنة.